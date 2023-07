Viele Wanderwege nach Unwettern in Tirol gesperrt, Warnung vor neuen Gewittern

Innsbruck – Nach den schweren Unwettern mit heftigem Sturm in Tirol sind aktuell noch zahlreiche Wanderwege und Mountainbikerouten aus Sicherheitsgründen gesperrt. Besonders betroffen sind die Bezirke Schwaz, Imst und Innsbruck-Land .

An der Aufarbeitung der Schäden wird laufend gearbeitet. Gerade im Hinblick auf das Wochenende appelliert das Land Tirol an alle Bergsportbegeisterten, die örtlichen Absperrungen zu beachten und sich über die Tourismusverbände über aktuelle Sperren zu erkundigen.

Zudem sind auch in den von den Unwettern hauptbetroffenen G emeinden im Bezirk Innsbruck-Land – wie unter anderem Navis, Gries am Brenner, Neustift im Stubaital, Tulfes und Ampass – zahlreiche Wege gesperrt.

Das Land Tirol warnte vor erneuten Unwettern am Freitag und Samstag im Land. Gewitter mit kräftigen Regenschauern sind möglich, die in einzelnen Gemeinden/Bereichen kurzfristig die Warnstufe „Orange“ erreichen können, heißt es.

Der Samstag beginnt mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Am Nachmittag und am Abend steigt dann wieder verbreitet das Gewitterpotential an.