Auf Augenhöhe durch den Arbeitsalltag

Die Zusammenarbeit und der respektvolle Austausch ist zudem ein essenzieller Bestandteil des Arbeitsalltages. Jede und jeder Einzelne kann sich in dem modernen Krankenhaus individuell entfalten, Teamwork ist aber ebenso wichtig. Aufgrund der vielfältigen Arbeitsfelder in Medizin, Pflege, Verwaltung und Service bietet die Privatklinik Hochrum ein umfassendes Stellenangebot, das sich durch faire Bezahlung und eine ausgeglichene Work-Life-Balance mit Voll- oder Teilzeitmodell auszeichnet. Zu Letzterer gehört auch gesundes und qualitativ hochwertiges Essen, das in der hauseigenen Küche vorbereitet wird, sowie sportliche Betätigung in den dafür vorgesehenen Räumlichkeiten der Physiotherapie. Auch bei Unwohlsein stehen ein Betriebsarzt und Arbeitspsychologe zur Verfügung. Und welche Vorteile bietet die Privatklinik Hochrum noch? Eine Besonderheit des Hauses sind die zahlreichen Fortbildungen und Events, die angeboten werden. „Sich weiterzubilden, Neues zu lernen und individuell sowie gemeinsam im Team zu wachsen, steht bei uns ganz oben auf der Prioritäten-Liste“, bestätigt auch der neue Pflegedirektor des Hauses, Dominic Span. Die Arbeit in der Privatklinik Hochrum ist abwechslungsreich, macht Spaß und fördert die persönliche Entwicklung. Und das jeden Tag.