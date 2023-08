Überfressenes Schlaraffenland: Das war die Premiere der „7 Todsünden“ in Telfs

Telfs – So läuft dieser Tage jede zweite Social-Media-Diskussion ab: Zwei Streitparteien ätzen gegeneinander, etwaige Selbstdarsteller heizen die Debatte mit billigem Whataboutism an – und scheinbar Unbeteiligte würzen das Ganze mit einer Prise Furz-Humor. Der Kern der Diskussion, der Inhalt nämlich, ist in so einer Show reine Nebensache. Sprechen wir übers Gendern? Über die Freiheit der Kunst? Geht es hier um die Todsünden – oder was zählt eigentlich mehr: Landminen oder Menschenrechte? Aber wen juckt’s eigentlich – Hauptsache, es ballert ordentlich.