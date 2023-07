Von Hollywood nach Alta Badia: US-Regisseur Oliver Stone macht Urlaub in Südtirol

Los Angeles, St. Kassian im Gadertal – Hollywood-Regisseur Oliver Stone urlaubt derzeit in Alta Badia in Südtirol. Stone verbrachte gemeinsam mit seiner koreanischen Ehefrau Sun-jung Jung einige Tage in einem Hotel in St. Kassian in Alta Badia und erwanderte einige Berggipfel in der Umgebung. Im Messner Mountain Museum am Kronplatz wurden der 76-jährige Regisseur und seine Frau vom Südtiroler Extrembergsteiger Reinhold Messner persönlich empfangen und begleitet, berichtete die Tageszeitung Dolomiten am Freitag.