Sozialbetrug im großen Stil: 60-Jähriger ergaunerte knapp 100.000 Euro vom AMS

Konkret wird der Österreicher verdächtigt, sich vor vielen Jahren in die Türkei abgesetzt und zeitgleich Sozialleistungen in Österreich bezogen zu haben. Zum Schein gab der Mann diverse Hauptwohnsitze in Innsbruck bekannt, darunter auch Adressen für wohnungslose Menschen. Der Notstandshilfeempfänger reiste lediglich für Behördengänge nach Österreich, um die Anträge auf Sozialleistungen zu verlängern oder diese neu zu beantragen.