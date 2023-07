Gall bleibt nach rasanter Etappe Achter und kämpft nun um Sieg in der Bergwertung

Auf der drittletzten Etappe der Tour de France triumphierte der Slowene Matej Mohoric. Für den Osttiroler Felix Gall geht es am Samstag in den Vogesen um das begehrte Bergtrikot.

Poligny – Der Slowene Matej Mohoric hat am Freitag die rasant bestrittene drittletzte Etappe der Tour de France gewonnen. Der 28-Jährige feierte nach 173 welligen Kilometern von Moirans-en-Montagne nach Poligny im Sprint eines Ausreißertrios hauchdünn vor Donnerstag-Sieger Kasper Asgreen seinen insgesamt dritten Tageserfolg bei der Frankreich-Rundfahrt. Die Gesamtklassementspitze mit Dominator Jonas Vingegaard und Felix Gall an der achten Stelle blieb unverändert.

Für Gall geht es am Samstag bei der finalen Kletterpartie in den Vogesen noch um das begehrte Bergtrikot. Sein AG2R-Teamkollege Ben O'Connor ging im Zielsprint gegen Mohoric und Asgreen als Dritter leer aus. Bahrain-Profi Mohoric fixierte hingegen sein persönliches Tour-Triple, 2021 hatte er zwei Etappen gewonnen. Bester Österreicher der diesjährigen 19. Etappe war 1:41 Minuten zurück Bora-Routinier Marco Haller als 13.

Gall hielt sich am mit über 49 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit sehr hart ausgefahrenen Tag im Feld mit den Topstars fast 14 Minuten hinter Mohoric und Co. schadlos. In den Vogesen könnte der Sieger der Königsetappe mit dem Gewinn der Bergwertung für eine weitere historische Marke sorgen. Das gepunktete Bergtrikot hat mit Ausnahme des nachträglich als Dopingsünder überführten Bernhard Kohl 2008 am Ende der Tour noch kein Österreicher getragen.