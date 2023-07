Klein-Dubai Grafenwörth bringt Riedl in Bedrängnis

Wien – „Hunderte Häuser stehen aufgefädelt am Wasser. Sie gleichen sich bis ins letzte Detail. Ein weißer Würfel neben dem andern, Fassade an Fassade, Garage an Garage, Zaun an Zaun. Von den Gärten ragen Stege in den künstlichen See.“ (...) Die Computergrafik erinnert „an Dubai, an die prahlerisch grünen Wohnanlagen mitten in der Wüste“. Doch das Baufeld liegt im Weinviertel. Thematisiert wurde „Klein-Dubai“ erstmals von der Wiener Zeitung. Die Zeitung wird mittlerweile nicht mehr gedruckt, doch die Empörung über die Widmungsgeschäfte in Grafenwörth bleibt groß. Im Mittelpunkt steht der dortige ÖVP-Bürgermeister Alfred Riedl. Er ist auch Präsident des Österreichischen Gemeindebundes.