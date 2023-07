Sieg nach Verlängerung in Bad Schallerbach: WSG kam mit blauem Auge davon

Die WSG Tirol setzte sich in Bad Schallerbach erst in der Verlängerung nach harten Kampf mit 3:2 (1:1) durch.

Bad Schallerbach – Mund abputzen und kräftig durchschnaufen. Was die WSG Tirol beim OÖ-Cupsieger Bad Schallerbach über 120 Minuten und einer Verlängerung, die man sich nach einem 1:1 in der regulären Spielzeit in der ersten ÖFB-Cuprunde gerne erspart hätte, gezeigt hat, nährte nicht gerade die Hoffnungen auf den nahenden Bundesliga-Start.