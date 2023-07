Neunte Passat-Generation kurz vor der Enthüllung

Salzburg – Das Angebot wird halbiert und praktisch zur gleichen Zeit vergrößert – wie geht das? Ganz einfach. Volkswagen hat sich dazu entschieden, den Passat-Nachfolger nur noch als Kombi auf den Markt zu bringen, die Limousine ist ein Fall für die Geschichtsbücher. Der Variant überlebt also, das Stufenheck geht in Rente. Der Fokus auf das Langheck hat gute Gründe – es war in vielen Märkten die Version, die eine stärkere Nachfrage auslöste.