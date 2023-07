Klimaforscher Latif: „Point of no Return“ noch nicht erreicht

Berlin/Kiel – Trotz erschreckender Nachrichten über immer häufigere Hitzewellen, Waldbrände und Unwetter hält der deutsche Klimaforscher Mojib Latif den Kampf gegen die Erderwärmung nicht für aussichtslos. "In der Wissenschaft geht man davon aus, dass der 'Point of no return' noch nicht erreicht ist", sagte der Professor am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.