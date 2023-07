Titelverteidiger USA gewann Auftakt gegen Vietnam souverän 3:0

Titelverteidiger USA ist standesgemäß mit einem Sieg in die Fußball-WM der Frauen gestartet. Der viermalige Weltmeister setzte sich am Samstag im Eden Park von Auckland mit 3:0 (2:0) gegen WM-Debütant Vietnam durch. Sophia Smith traf vor 41 107 Zuschauern in der ersten Hälfte doppelt (14./45.+7 Minute) für das klar überlegene US-Team. Vietnams Torhüterin parierte einen Foulelfmeter von Alex Morgan (44.).