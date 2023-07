Wasserqualität in Tiroler Badeseen auch nach Unwettern noch stabil

Innsbruck – Die Wasserqualität in den Tiroler Badeseen ist auch nach den Unwettern der vergangenen Woche weiterhin stabil. Das hat der dritte von fünf routinemäßigen Untersuchungsdurchgängen der Badegewässerqualität im Land ergeben, wie das Land am Samstag in einer Aussendung mitteilte. Starke Niederschläge und Unwetter beeinflussen die Wasserqualität, dennoch gab es nur an vier der insgesamt 35 Badestellen leichte Richtwertüberschreitungen.