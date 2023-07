Chaos auf Rhodos: Brände wüten weiter, Tausende Menschen verbrachten Nacht im Freien

Wegen eines Großbrandes auf der griechischen Ferieninsel Rhodos sind Tausende Menschen mit Bussen und Schiffen in Sicherheit gebracht worden. Einige Touristen mussten sich wegen durch Flammen versperrter Straßen zu Fuß durchschlagen.

Athen – Nach der Evakuierung vieler Dörfer und Hotelanlagen wegen großer Waldbrände haben Tausende Menschen auf der griechischen Ferieninsel Rhodos die Nacht im Freien verbracht. Mindestens 10.000 Touristen und Einwohner wurden bis zum Sonntagmorgen aus Dörfern und Hotels im Südosten der Insel evakuiert, wie der Staatssender ERT am Sonntagmorgen berichtete. Offizielle Zahlen gab es zunächst nicht.

Von den Stränden Kiotari und Lardos im Osten der Mittelmeerinsel – dort gibt es Dutzende Hotels, die in dieser Jahreszeit voll ausgebucht sind – wurden nach Angaben der Küstenwache mehr als 2000 Menschen von Schiffen abgeholt und zu einem anderen, sicheren Strand der Insel gebracht. An dieser Evakuierungsaktion waren mehr als 30 private Schiffe beteiligt. Der Schiffskonvoi wurde von drei Schiffen der Küstenwache angeführt. In Kiotari beschädigte der Brand drei Hotels.

Seit am Samstagmorgen der Evakuierungsalarm ausgegeben worden war, hatten sich Touristen zu Fuß an die Strände begeben. Videoaufnahmen zeigen, dass manche unter der sengenden Sonne mit kleinen Kindern unterwegs waren.

© APA/AFP/Eurokinissi/AFP STRINGER

Die meisten Menschen sollen im Rahmen der Evakuierungsaktion in den Norden der Insel gebracht worden sein, wo manche provisorisch in Turnhallen und Schulen, auf Fähren und auch privat bei Inselbewohnern untergebracht wurden.

Derweil landeten neue Ferienflieger, wie der Vizebürgermeister der Insel Thanasis Virinis am Sonntagmorgen dem TV-Sender Mega sagte. Wie das österreichische Außenministerium auf seiner Website mitteilte, werden „ankommende Touristen, die Urlaube in den von Feuer bedrohten Orten gebucht haben, derzeit ebenfalls im Norden der Insel in Notunterkünften untergebracht".

Das griechische Außenministerium hat eine Kontaktnummer für Touristen, die Unterstützung bei der Evakuierung benötigen, bekanntgegeben: (+30) 210-3681730

Waldbrände in Griechenland

Keine Entspannung in Sicht

Die Brände tobten unterdessen weiter. Für Sonntag ist auch keine Entspannung in Sicht – zumal es weiterhin stark winden soll: Ein Sprecher der Feuerwehr sprach gegenüber dem Staatssender ERT von drei großen Fronten. Es handelt sich um Brände rund um den Ferienort Kiotari, das Dorf Apollona und den Stausee Gadoura.

Gewinnspiel: 15 x Wanderausrüstung TT-ePaper um 1€ ausprobieren Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Der griechische Zivilschutz warnte für Sonntag für weite Teile Griechenlands vor extrem hoher Waldbrandgefahr. Die höchste Alarmstufe fünf galt neben Rhodos auch für Mittelgriechenland, den Westen und Nordosten der Halbinsel Peloponnes sowie den Großraum Athen und die Insel Euböa.

Laut Medienberichten hatten manche der jetzt evakuierten Urlauber ihre Flüge von der Insel verpasst, da die Flammen die normalen Verkehrsverbindungen abgeschnitten hatten.

Der Großbrand auf Rhodos wütete seit fünf Tagen. Er war auf einem Berg im Zentrum der Insel ausgebrochen. Bei der Bekämpfung des Feuers waren fünf Hubschrauber und rund 200 Feuerwehrleute im Einsatz.

Die Feuerwehr gibt keine Entwarnung: Auch in den kommenden Tagen und Wochen könnte die Situation schwierig werden. © IMAGO/ZUMA Wire

Über 40 Grad in Griechenland

In Griechenland zeichnet sich kein Ende der Hitzewelle ab. Wie das Meteorologische Amt am Samstag mitteilte, werden am Sonntag im Süden des Landes Werte bis 45 Grad Celsius erwartet. In der mittelgriechischen Stadt Larisa zeigte das Thermometer am frühen Samstagnachmittag 44 Grad.

Auch im Norden gab es am Samstag vielerorts Werte um die 40 Grad. Sogar auf den meisten Inseln der Ägäis herrschen Temperaturen über 38 Grad. Einer der führenden griechischen Meteorologen, Konstantinos Lagouvardos, schätzte im Staatsfernsehen, dass diese Hitzewelle, "wenn es so weitergeht", die längste werden könnte, seitdem es Messungen in Griechenland gibt. Im Juli 1987 waren bei einer ähnlichen Hitzewelle nach Schätzungen 1300 Menschen in Griechenland ums Leben gekommen.

🔗 Mehr zum Thema:

Waldbrandgefahr besteht weiter

"Uns stehen noch schwierigere Zeiten bevor", sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Samstag im Staatsfernsehen. Die Gefahr bleibe extrem hoch, hieß es. Die Brände im Raum Athen und auf der Halbinsel Peloponnes seien unter Kontrolle gestellt worden. Immer wieder flammen aber diese Brände wieder auf, weil alles vertrocknet ist, hieß es.

Die derzeitigen Brände sind unter Kontrolle, doch die Gefahr weiterer Waldbrände bleibt bestehen. © APA/AFP/SPYROS BAKALIS

Unterdessen sind hunderte Feuerwehrleute aus Rumänien, Bulgarien, Polen, der Slowakei und Malta zur Verstärkung der Feuerwehr in Griechenland angekommen und kämpfen gegen die Flammen. Frankreich, Italien, die Türkei, Zypern, Israel und Jordanien beteiligen sich mit Löschflugzeugen und Hubschraubern an den Löscharbeiten, teilte der griechische Zivilschutz mit.

Die Hitzewelle wird nach Angaben der Meteorologen mit kleinen Schwankungen auch kommende Woche andauern. Am Mittwoch wird ein neuer Höhepunkt mit Temperaturen um die 46 Grad in Südgriechenland erwartet.

Noch heißer in Süditalien

Auch italienische Meteorologen erwarten für Anfang kommender Woche eine neue Hitzewelle. Dann seien zwischen Sardinien und Sizilien Temperaturen von 47 bis 48 Grad möglich, schrieb der Wetterdienst Ilmeteo.it am Samstag. Er sprach von einem "Caronte bis" (Caronte mit Zugabe), in Anspielung auf das Hoch "Caronte" aus der zurückliegenden Woche. Caronte ist die italienische Bezeichnung für Charon, den Fährmann aus der Unterwelt in der griechischen und römischen Mythologie.

Auch in Italien steht eine weitere Hitzewoche bevor. © APA/AFP/TIZIANA FABI

Am Samstag meldete der Wetterdienst der italienischen Luftwaffe am frühen Nachmittag 40 Grad aus Palermo, der Hauptstadt Siziliens. In Rom waren es 37 Grad. Dort waren am vorigen Dienstag schon 41,8 Grad gemessen worden.

📽️ Video | Hohe Temperaturen in Südeuropa

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von APA Videoplattform (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

Im Norden Italiens waren am Freitag auf die Sommerschwüle heftige Unwetter gefolgt. Schwere Hagelschauer wurden aus Seregno in der Lombardei gemeldet. Zeitungen zeigten am Samstag Fotos von hühnereigroßen Hagelkörnern. In Verona wurde laut Medienberichten ein Mann von einem Blitz verletzt, als er unter einem Baum Schutz suchte. Für Samstag wurden im Norden neue Unwetter erwartet. (APA, dpa, TT.com)