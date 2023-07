Tiroler schildert Lage auf Rhodos: „Am Feuer vorbeizufahren – das war richtig dramatisch“

Wegen eines Großbrandes auf der griechischen Ferieninsel Rhodos sind Tausende Menschen mit Bussen und Schiffen in Sicherheit gebracht worden. Ein Tiroler schildert die Fahrt zum Flughafen durch die betroffenen Gebiete.

Athen – Wegen der schweren Waldbrände auf der Ferieninsel Rhodos sind laut griechischer Regierung seit Samstag 19.000 Menschen aus Dörfern und Hotels in Sicherheit gebracht worden. Das teilte das Büro von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis am Sonntagvormittag mit. Es handle sich um die größte Evakuierungsaktion, die es jemals in Griechenland gegeben habe, hieß es.