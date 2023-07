Nach Promi-Flug zum Wilden Kaiser droht Geldstrafe und Landeverbot

Going – Bis zu 30.000 Euro Geldstrafe und ein Landeverbot in Tirol: Der Lufttaxi-Dienst für das deutsche Tennis-Ass Alexander Zverev und weitere Prominente zum Wilden Kaiser könnte für ein Salzburger Helikopter-Unternehmen böse Folgen haben. Wie das Land Tirol bestätigt, führen gleich zwei Behörden Ermittlungen nach den möglicherweise illegalen Flügen. Weil dabei sowohl das Naturschutzgesetz als auch luftfahrtrechtliche Bestimmungen verletzt worden sein könnten.

Der Anlass für die Hubschrauber-Flüge war – wie bereits berichtet – eine Charity-Veranstaltung am 26. Juni beim Stanglwirt in Going. Dabei hatten die vielfach betuchten Gäste die Möglichkeit, gegen den deutschen Weltklasse-Spieler Alexander Zverev am Tennisplatz anzutreten. Rund 200 mehr oder weniger Prominente, darunter DJ Ötzi, DJ Tomek sowie die Schauspieler Mark Keller und Hans Sigl, folgten der Einladung. So flossen 100.000 Euro auf das Konto der von Zverev gegründeten Stiftung, die an Diabetes erkrankte Kinder unterstützt.