Nur WAC-Kicker Rieder sorgte für Tiroler Torjubel im ÖFB-Cup

Die Vorarlberger konnten sich lange auf der frühen 1:0-Führung durch einen Kopfball-Treffer von Marco Wieser (12.) ausruhen. Den Ausgleichstreffer hätten sich die Innsbrucker redlich verdient gehabt – Jakob Singer per Kopf (63.) und Hannes Wibmer mit einer Volleyabnahme (79.) schrammten knapp am Heldenstatus vorbei. Auf der Tribüne litt der zu Heimatclub Patscherkofel gewechselte und im Sturm schmerzlich vermisste Ex-Torjäger Philipp Thurnbichler mit seinen Ex-Kollegen. Ein unglücklicher Handelfmeter beendete spät die Reichenauer ÖFB-Cup-Träume.

Silz/Mötz: Die Oberländer (ohne Viertler, Yildirim, Joshua Stigger) gerieten bei der 0:8-Niederlage im Innstadion Mötz in einen Lustenauer Orkan, mit dem so laut Cheftrainer Helmut Kraft nicht zu rechnen war: „Sie waren extrem stark, stärker als erwartet, haben sehr schnell in die Spitze gespielt und haben mir extrem imponiert“, verneigte sich der Ex-Bundesliga-Coach vor der Austria aus dem Ländle, die sich vor der Pause auf Torgarant Lukas Fridrikas (4) verlassen konnte.

Nach dem Wechsel kam bei den Vorarlbergern mit Namory Cisse ein interessanter junger Mann auf den Rasen, der früher in Tirol im Wacker-Nachwuchs und in der TFV-Talenteschiene (LAZ Innsbruck) als Jahrgangskollege (2003) von WSG-Angreifer Justin Forst oder Dornbirns Mandl schon sein großes technisches Talent unter Beweis gestellt hatte. Cisse, der via Köln und Sittard (NED) in Lustenau gelandet ist, knipste nach der Pause als Joker in seiner ersten Viertelstunde gleich zweimal.