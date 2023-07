Mikl-Leitner will "schweigender Mehrheit" Stimme geben

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betont in der von ihr ausgelösten Debatte um "Normaldenkende": "Ich habe nie in 'normal' und 'abnormal' eingeteilt. Das politische Gegenteil von 'normal' ist 'radikal'." Die VPNÖ-Chefin will "der breiten, schweigenden Mehrheit der Bevölkerung eine kräftige Stimme geben", sagte sie im APA-Interview. Ihre Zwischenbilanz nach vier Monaten Schwarz-Blau im Land: "Die Zusammenarbeit läuft professionell und friktionsfrei."

Generell sei die Bundesregierung "gut beraten", bis zum regulären Ende der Legislaturperiode zu arbeiten, "denn es ist viel zu tun", sagte Mikl-Leitner. Beim Energiekostenzuschuss 2 sei es etwa "fünf vor Zwölf". In Zeiten von Arbeitskräftemangel brauche es Anreize für Menschen, die "mehr leisten wollen". In diesem Zusammenhang forderte die Landeshauptfrau beispielsweise die Ausweitung der Steuerbegünstigung von zehn auf 20 Überstunden.

In Bezug auf den neuen Gender-Erlass in der Landesverwaltung betonte Mikl-Leitner, es gehe um "Gendern mit Vernunft": "Unser Landesdienst verwendet eine verständliche Sprache, die Frauen und Männer gleichstellt." Die Empfehlungen des Rats für deutsche Rechtschreibung werden ab 1. August verpflichtend im Landesdienst gelten. "Und damit auch die Pflicht, Frauen und Männer in Zukunft gleichzustellen. Auf Sternchen und Co wird aber verzichtet."