Kopp schlägt erstmals im Telfer Endspiel auf

Ausgerechnet gegen Gerard Campana Lee im Halbfinale des World-Tennis-Turniers ging die Vorhand neben die Seitenlinie. Ein Fehler, der den quirligen Koreaner zurück ins Spiel brachte. Und wie. Er gewann den Tie-Break des zweiten Durchgangs, stellte damit den Satzausgleich her. Alles war wieder offen. In einer Begegnung, die von ausgezeichnetem Sandplatz-Tennis geprägt war, in dem beide Kontrahenten an die körperlichen Grenzen gingen. „So ist unser Spiel angelegt“, meinte Kopp, nachdem er nach 3:37 Stunden den ersten Matchball verwertet hatte. Im Stile großer Vorbilder – mit Aufschlag-Volley. „Im dritten Satz war ich aktiver“, zog er Bilanz nach einer physisch fordernden Begegnung, die mit dem ersten Finaleinzug beim Telfer ITF-Turnier belohnt wurde.