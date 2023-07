Franzosen holten Titel bei der Tornado-EM am Achensee

Das Team FRA-2 (Yoann Trécul/Thomas Ferrand) holte sich bei der Tornado-EM am Achensee Gold. Die Franzosen gewannen am Samstag mit großem Vorsprung vor den Schweizern Marcel und Ben Steiner. Bronze ging an das rot-weiß-rote Duo Angelika Kohlendorfer/Calvin Claus.