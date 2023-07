Erster „Schadwolf“ im Osttiroler Virgental erschossen: Tier wird in Innsbruck untersucht

Im Virgental wurde am Sonntag der erste Wolf gemäß der neuen Maßnahmenverordnung des Landes abgeschossen. Insgesamt sind in Tirol weiterhin sechs Abschussgenehmigungen für einen Wolf aufrecht.

Prägraten – Nachdem die Tiroler Landesregierung am 13. Juli zwei Abschussverordnungen in Osttirol erließ, vermeldete das Land am Sonntag den ersten Wolfs-Abschuss im Virgental. Das erlegte Tier wird einer Aussendung zufolge zur Untersuchung an die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) in Innsbruck gebracht.