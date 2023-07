Kathedrale von Odessa durch Luftangriff schwer beschädigt

Odessa – Russische Streitkräfte haben nach Kirchenangaben die zum Unesco-Welterbe gehörende orthodoxe Kathedrale in der ukrainischen Metropole Odessa am Schwarzen Meer schwer beschädigt. In der Nacht auf Sonntag habe eine Rakete den Hauptaltar getroffen, teilte die örtliche Diözese der Ukrainischen Orthodoxen Kirche laut Kathpress mit. Ein Wachmann wurde demnach verletzt und in eine Klinik gebracht. Auf Bildern ist zu sehen, dass die Decke der Kathedrale eingestürzt ist.

Die Unesco hatte das historische Zentrum von Odessa im Jänner in ihre Welterbeliste aufgenommen. Erst am Freitag verurteilte die Kulturorganisation der Vereinten Nationen die Zerstörung von mehreren Museen in der Stadt. "Die Unesco fordert erneut ein Ende der Angriffe auf Kulturgüter", hieß es in einer Erklärung, in der Russland nicht erwähnt wurde. "Dieser Krieg stellt eine immer größere Bedrohung für die ukrainische Kultur dar." Seit dem 24. Februar 2022 habe man an 270 Kulturstätten in der Ukraine Schäden registriert.