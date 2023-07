Vorfreude aufs Hill Vibes in Telfs: Das familiäre Festival als „Wahnsinnsprojekt“

Ab Mittwoch verwandelt sich das Telfer Sportzentrum wieder vier Tage lang in ein buntes Festivalgelände. Dahinter steckt viel Arbeit – und ein großes Team an Freiwilligen. Organisator Marco Kranebitter über ein „Wahnsinnsprojekt“ im positiven Sinn.

Telfs – Die To-Do-Liste von Marco Kranebitter ist noch lang. Dennoch wirkt der Obmann des Kulturvereins Rasta Hill ein paar Tage vor Beginn des Hill Vibes Reggae Festivals entspannt. Denn er weiß ein hochmotiviertes fast 100-köpfiges Team um sich. "Dafür, dass wir das alle ehrenamtlich in unserer Freizeit machen, ist es eigentlich ein Wahnsinnsprojekt", sagt er im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung. "Aber wir sind mit Begeisterung und Hingabe dabei. Und die inzwischen jahrelange Erfahrung hilft sicher."

Vom Management bis zu den Barmitarbeiter:innen sind alle freiwillig und ohne Bezahlung bei einem der größten Tiroler Musikfestivals in und um die Telfer Kuppelarena mit von der Partie. Fünf Tage lang sorgen die selbsternannten "Festival-Enthusiast:innen" des Vereins dafür, dass sich die insgesamt bis zu 6000 Besucherinnen und Besucher wohl fühlen können. Einzig Techniker und Securitys werden extern verpflichtet.

Marco Kranebitter – der im Vorjahr die Obmann-Agenden von Hill-Vibes-Gründer Mario Köfler übernommen hat – freut sich, dass der Vorverkauf auch bei der achten Ausgabe des Festivals ganz gut läuft. "Für Kurzentschlossene werden aber sicher noch Tickets an der Abendkassa zu haben sein."

Das Lineup kann sich wieder einmal sehen lassen. Allen voran werden die Szenestars Inner Circle mit Welthits wie "Sweat" oder "Bad Boys" für Stimmung sorgen. Weitere Headliner sind heuer Patrice, Mr. Vegas, Jaz Elise und Anthony B. Dazu kommen viele weitere, darunter auch lokale Künstler, die mit Reggae, Dancehall und Afrobeats Vielfalt auf die Bühne bringen. Nach den Live-Shows wird auf der Dancehall-Stage weitergefeiert und getanzt. Und für all jene, die schon vormittags zu Reggae-Tunes chillen wollen, gibt es eine Soundsystem Area am Campingplatz.