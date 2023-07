Bozen – Eine 46 Jahre alte Frau aus Deutschland ist am Sonntag am Hochfeiler in den Zillertaler Alpen tödlich verunglückt. Die Frau stolperte rund hundert Meter unterhalb des Gipfels und stürzte 200 Meter weit ab, berichtete das Südtiroler Online-Nachichtenportal stol.it. Sie verstarb am Unfallort. (APA)