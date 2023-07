Motorradfahrer (46) in Reutte schwer verletzt: Planseestraße zwei Stunden gesperrt

Reutte – Mit einer fünfköpfigen deutschen Motorradgruppe war ein 46-jähriger Bosnier am Sonntagnachmittag auf der Planseestraße in Richtung Deutschland unterwegs. In einer Linkskurve kam der Motorradfahrer ins Schleudern, touchierte mehrmals die Leitplanke und stürzte. Der 46-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber mit schweren Verletzungen in die Fachklinik nach Murnau geflogen. Die L 255 war für die Dauer von ca. 2 Stunden für den kompletten Verkehr gesperrt. (TT.com)