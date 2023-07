Wahl in Kambodscha: Langzeitherrscher Hun Sen konkurrenzlos

Bei der Parlamentswahl in Kambodscha hat sich Langzeit-Ministerpräsident Hun Sen mit seiner Kambodschanischen Volkspartei (CPP) wie erwartet den Machterhalt gesichert. Parteisprecher Sok Eysan sprach am späten Sonntagabend (Ortszeit) von einem "Erdrutschsieg". Vorläufigen Ergebnissen zufolge kommt die CPP auf mindestens 120 Sitze in der 125-köpfigen Nationalversammlung, wie die Zeitung "Khmer Times" am Montag unter Berufung auf die Wahlkommission berichtete.