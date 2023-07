„Klarer Vorteil durch Lage": Vent ist seit 15 Jahren Bergsteigerdorf

„Damals wie heute gilt es, die Bergwelt in ihrer Unberührtheit zu erhalten und damit eine authentische Umgebung für Einheimische und Gäste zu bewahren“, erklärt Marion Hetzenauer, Verantwortliche beim Österreichischen Alpenverein für Bergsteigerdörfer. „Vent war schon immer ein Bergsteigerdorf“, ergänzt Gerhard Moser als Tourismussprecher und Hotelier in Vent. „Durch unsere Lage am Ende des Tals haben wir da einen klaren Vorteil.“