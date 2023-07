Nach den Debatten über die Sinnhaftigkeit der Zillertalbahn will die SPÖ nicht zur Tagesordnung übergehen, wie SPÖ-Chef und Landeshauptmannstellvertreter Geor­g Dornauer. Man werde sich in den nächsten Tagen die Faktenlage und diverse Gutachten genau ansehen und besonnen beraten, kündigt er Gespräche mit der ÖVP an.