Kletterer stürzte in der Martinswand ins Seil: 20-Jähriger verletzt

Gemeinsam mit einem 19-Jährigen kletterte ein Einheimischer am Sonntag die Route „Fußreflexzone“ in Zirl. Plötzlich löste sich eine Expressschlinge, beim Sturz prallte der 20-Jährige gegen die Felswand.

Zirl – Ein 19-Jähriger wurde bei einer Klettertour in der Martinswand in Zirl am Sonntag verletzt. Der junge Einheimische kletterte mit einem 20-jährigen Deutschen in die Route „Fußreflexzone“. Der ältere kletterte im Vorstieg die Route, der jüngere sicherte den Kollegen. Zuvor hatte der Österreicher die Expressschlingen eingehängt und dort belassen.