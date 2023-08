Heißer Lohn-Herbst und Start am Eis: Das war „Tirol Live“

Bei den Lohnverhandlungen steht für die Gewerkschaft immer ein heißer Herbst bevor. Reinhold Binder ist neuer Bundesvorsitzender der Gewerkschaft PRO-GE und wird die Kollektivvertragsverhandlungen in der Metallindustrie für die Arbeiter leiten. Was er sich davon erwartet, erzählte er am Mittwoch bei „Tirol Live“.

Auch für die Innsbrucker Eishockeyspieler des HCI wird es heuer ein heißer Herbst ‒ in doppelter Hinsicht. Schließlich starten sie bereits am 31. August erstmals in die Champions League mit dem Heimspiel gegen Genf. Max Steinacher, Manager der Haie, sprach im Studie über Ziele und Herausforderungen in der neuen Saison.