Pride, Hitze und der Wald: „Tirol Live“ heute ab 18 Uhr

Am Samstag geht in Innsbruck die Pride Parade, früher CSD, Christopher Street Day, über die Bühne. Um 12 Uhr bei der Olympiaworld startet die Veranstaltung, die Demo dann um 15 Uhr. Es ist ein klares Lebenszeichen der Lesben- und Schwulenbewegung und ein politisches Statement. Unter Pride, englisch für Stolz, versteht man den selbstbewussten und auch stolzen Umgang mit der eigenen sexuellen Identität. Bei „Tirol Live“ ist Jayjay alias Rudolf Kaiser, Obperson Pride Tirol. Kaiser wird bei Moderatorin Anita Heubacher erzählen, wie es queeren Menschen in Tirol geht und was die Pride dieses Jahr alles zu bieten hat.