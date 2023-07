Kantersiege für Deutschland und Brasilien zum WM-Start

Auckland – Das deutsche Nationalteam hat am Montag sein Auftaktspiel bei der WM in Australien und Neuseeland klar gewonnen. Die DFB-Frauen besiegten in Gruppe H in Melbourne Marokko mit 6:0 (2:0). Danach feierte Brasilien in Pool F einen ungefährdeten 4:0-(2:0)-Erfolg in Adelaide über Panama. Im ersten Spiel des Tages hatte die italienische Equipe in Gruppe G ihr erstes WM-Spiel in Auckland gegen Argentinien mit 1:0 (0:0) für sich entschieden.