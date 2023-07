80-Jährige in Ebbs in Bach gestürzt: Geschwister (15,17) eilten zu Hilfe

Bei einem Spaziergang stürzte eine Tirolerin am Sonntagnachmittag in Ebbs über eine Böschung in einen Bach. Ein Geschwisterpaar rettete die völlig unterkühlte Frau.

Ebbs – Eine 80-Jährige war am Sonntag gegen 14 Uhr allein mit ihrem Rollator am Theaterweg in Ebbs unterwegs, als sie am Rande des Ebbsbaches ein paar Blumen entdeckte. Bei dem Versuch, die Blumen zu pflücken, dürfte die Frau den Halt verloren haben. Sie stürzte über die Böschung in den Bach.