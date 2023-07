E-Mails und SMS vom Finanzamt: Ministerium warnt vor Betrugsversuchen

Das Finanzamt warnt, dass es sich hierbei um einen Betrugsversuch handelt und die versendeten E-Mail- und SMS-Nachrichten und verlinkten Webseiten Fälschungen darstellen. „Informationen des BMF erfolgen grundsätzlich in Form von Bescheiden und werden per Post oder in die FinanzOnline Databox zugestellt. Das BMF fordert Bürgerinnen und Bürger niemals zur Übermittlung von persönlichen Daten wie Passwörtern, Kreditkartendaten oder Kontoinformationen auf“, heißt es in der Aussendung des BMF.