19-Jähriger starb bei Unfall auf Ehrwalder Straße: Auto prallte gegen Bus und stürzte in Loisach

Ehrwald – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Ehrwalder Straße ist am Montagnachmittag ein 19 Jahre alter Autofahrer aus Deutschland ums Leben gekommen. Laut ersten Informationen prallte der junge Lenker im Bereich Schober auf Tiroler Seite aus unbekannter Ursache gegen einen entgegenkommenden Reisebus.

Der Bus sollte eine Reisegruppe aus dem Raum Chemnitz nach Tarrenz in den Urlaub bringen. Die etwa 40 Businsassen wurden von der bayerischen Rettung zu der Kreisverbandsstelle in Garmisch-Partenkirchen verbracht und dort ärztlich untersucht. Bei zehn Personen aus Deutschland wurden leichte Verletzungen festgestellt. Im Anschluss konnten jedoch alle Fahrgäste mit einem Ersatzbus zu dem ursprünglich vorgesehenen Reiseziel in Tarrenz, Bezirk Imst, gebracht werden.