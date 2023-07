86-Jähriger stürzte in Zell am Ziller mit Auto in steiles Waldstück

Zell am Ziller – Beim Absturz mit seinem Auto in ein steiles Waldstück in Zell am Ziller ist am Montagvormittag ein 86-jähriger Lenker verletzt worden. Der Mann kam gegen 10.15 Uhr in Fahrtrichtung Zell von der Gerlosstraße ab, touchierte einen Straßenleitpflock und die Leitschiene. Anschließend rutschte der Pkw einige Meter die Leitschiene entlang und stürzte dann über einen steilen Hang in den Wald. Dort prallte er gegen einen Baumstamm.