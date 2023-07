Lienzer Hochstein war erneut ein Hotspot der Downhillszene

Lienz - Bahn frei für rund 160 StarterInnen, die vor Kurzem mit ihren Downhillbikes am Lienzer Hochstein ihr Können zeigten. Am Alban Lakata Trail kämpften sie bei der Austrian Gravity Series um die schnellste Tageszeit und um wichtige Punkte für den Gesamtsieg der Tour. Nach zwei Trainingsläufen am Vormittag traten die TeilnehmerInnen in elf Kategorien - von U13 bis Masters - zum Kräftemessen am Nachmittag an. Witterungsbedingt kam es zu zwei Rennunterbrechungen, welche die Teilnehmer und Organisatoren jedoch nicht aus der Ruhe brachten. Die durch den Regen aufgeweichte Strecke wurde somit noch herausfordernder, und die perfekte Linienwahl rennentscheidend. Obmann und Organisator Rene Unterwurzacher vom Verein Ride Free Osttirol zeigt sich mehr als zufrieden, „Das Wetter war auch heuer wieder eine Herausforderung, trotzdem ist uns eine tolle und vor allem unfallfreie Veranstaltung gelungen. Wir freuen uns jetzt schon auf das Rennen im kommenden Jahr."