Präsentation im Sommerministerrat: Vorerst nur eine „kleine“ Gesundheitsreform

Es ging um Novitäten, die nicht an den Finanzausgleich gekoppelt sind, um den es derzeit bei Gesprächen der Bundesvertreter mit jenen der Länder, der Städte und der Gemeinden geht. Es hakt an der Finanzierung. Auf „Beamtenebene“, wie es heißt, soll schon einiges weitergegangen sein. Der derzeitige Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz, Kärntens Peter Kaiser (SPÖ), fordert aber eine politische Abstimmung ein.

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) drängt auf eine Reform des Gesundheitssystems. Er will vor allem den „niedergelassenen Bereich stärken“; es geht etwa um mehr Kassenarztstellen. Das befürworten alle Verhandlungspartner. Im Zuge des Finanzausgleichs will Rauch aber vor allem strukturelle Reformen für das Gesundheitswesen in den Bundesländern. Er appellierte jüngst an die Landeshauptleute, ihre „staatspolitische Verantwortung“ wahrzunehmen.