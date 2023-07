Neubebauung des Eichhofs in Pradl schreitet voran

Innsbruck – Am Eichhof-Areal in Pradl konnten gestern die Schlüssel für 32 weitere geförderte Mietwohnungen übergeben werden. Nachdem die erste Baustufe der – etappenweise geplanten – Neubebauung bereits im Oktober 2020 fertig gestellt wurde, folgte in Bauphase zwei der Abbruch des Bestandsgebäudes in der Lindenstraße 19. Dieses wurde durch einen Neubau mit der neuen Adresse Kranewitterstraße 1 ersetzt.