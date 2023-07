Borussias U23 im Brixental: Auch die Kleinsten sind im Fußballfieber

Brixen i. Th., Westendorf, Kirchberg i. T. – Das Brixental zeigte sich in den vergangenen Tagen ganz in Schwarz/Gelb. Das sind die Vereinsfarben des deutschen Bundesligisten Borussia Dortmund. Seit elf Jahren besteht eine Partnerschaft zwischen dem TVB Brixental und den Borussen. Anfangs viel umstritten, sind die Borussen inzwischen im Sommer im Tal aber nicht mehr wegzudenken.

In den vergangenen Tagen war nun die U23-Mannschaft von Borussia im Brixental. Unter der Leitung von Trainer Jan Zimmermann nutzte das junge Team die Tage, um sich intensiv auf die bevorstehende Saison in der 3. Liga vorzubereiten. Mit dabei waren auch viele Fans und so waren die Ränge am Brixner Fußballplatz, wo die Mannschaft trainierte, immer gut besetzt. Denn während die Spieler hart trainierten, hatten die BVB-Fans und Einheimische die Möglichkeit, als Zaungäste die Trainingseinheiten mitzuverfolgen.