Mächtige Feuer um Flughafen von Palermo: Airport bleibt vorläufig gesperrt

Der Flugverkehr Siziliens leidet seit Tagen unter den Bränden. Nachdem vergangene Woche der Flughafen in Catania gesperrt wurde, trifft die Sperre seit Montag auch den Flughafen in Palermo.

Palermo – Seit Tagen ist der Flugverkehr nach Sizilien stark eingeschränkt. Wegen eines Brandes wurde am Montag, den 17. Juli, der Flughafen Catania für den gesamten Flugbetrieb eingestellt und nach Palermo umgeleitet. Doch seit Montagabend ist auch der Flughafen von Palermo gesperrt. Ein großes Feuer, das in den Bergen rund um den Flughafen ausgebrochen ist, erreichte am Montag das Gelände des Airports, der bis 11 Uhr für den Verkehr gesperrt wurde.