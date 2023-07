Künftiges Vorstandsteam der Moser Holding komplett: Rudolf Schwarz wird CMO

Bereits im Frühjahr hat die Moser Holding bekanntgegeben, dass im Jänner 2024 Silvia Lieb , derzeit stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Moser Holding, Hermann Petz als CEO nachfolgen und der Generalsekretär Markus Kichl zum Finanzvorstand/CFO aufsteigen wird. Nun steht auch der Name des dritten Vorstandsmitglieds fest: Rudolf Schwarz wird ab Jänner 2024 als CMO der Moser Holding. Er wird insbesondere den Bereich Werbemarkt, sowie das B2B-Marketing des Medienhauses verantworten.

In der österreichischen Medienbranche ist Rudolf Schwarz kein Unbekannter. Die berufliche Karriere des promovierten Betriebswirts markieren Führungsfunktionen in großen österreichischen Medienunternehmen, die stets eng mit dem Sales- und Strategiebereich verbunden waren. So leitete der gebürtige Steirer beispielsweise den nationalen Werbemarkt der „Kleinen Zeitung“ und war bei der RegionalMedien Austria (RMA) Leiter der Stabsstelle Verkauf. Bei „Presse“ und „Wirtschaftsblatt“ war Schwarz Mitglied der Geschäftsleitung, bevor er von 2014 bis 2019 die Geschäftsführung mit Schwerpunkt Werbemarkt Print und Digital übernahm.