ÖBB will in Tirol 600 Wohnungen sanieren: Investitionen von 25 Mio. Euro bis Ende 2026

Innsbruck, Wien – Das 2017 von den ÖBB beschlossene Wohnprogramm, das eine österreichweite Sanierung von rund 6000 konzerneigenen Wohnungen vorsieht, findet auch in Tirol seine Fortsetzung: 600 Wohnungen sollen generalüberholt werden. Das neue Sanierungsprojekt in einer Innsbrucker Wohnanlage mit 33 Wohnungen folge auf weitere in dem Bundesland bereits abgeschlossene Projekte, sagte Georg Ortner, Geschäftsbereichsleiter Strategische Steuerung Immobilien der ÖBB-Infrastruktur AG, am Dienstag.

Damit gehe man tirolweit Schritt für Schritt ebenjene 600 ÖBB-Wohnungen, 400 davon in Innsbruck, in 45 Wohnhäusern an, erklärte Ortner bei einer Pressekonferenz in der Tiroler Landeshauptstadt. Begonnen habe man damit „bereits 2019 mit drei Wohnhäusern in Innsbruck", so der ÖBB-Geschäftsbereichsleiter. „Wir investieren in Tirol bis Ende 2026 insgesamt etwa 25 Mio. für die Sanierung des hiesigen ÖBB-Wohnraums", konkretisierte Ortner.