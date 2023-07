Der neue Schwazer Handball-Trainer „grillt“ die Gegner

Schwaz – Auf einer urigen Jagdhütte am Fuße des Kellerjochs brutzelten am Wochenende die Bratwürstel am Grill, als der neue Trainer Christoph Jauernik seine „Schäfchen“ zum Kennenlerntag um sich scharte. Die Grillmeister Alexander Wanitschek (Kapitän) und Petar Medic (Topscorer) sollen auch in der neuen Saison (Auftakt gegen die BT Füchse) Anfang September die Gegner in die Zange nehmen. Der Deutsche Jauernik ist mit seiner Frau und den beiden Kindern (vier und acht Jahre) nach Schwaz gezogen, um zu bleiben und die „Adler“ aus der Silberstadt wieder glänzen zu lassen.