Rhodos-Rückkehrer am Flughafen Innsbruck: „Haben den Kindern gesagt, wir überleben das“

Am Innsbrucker Flughafen landete am Dienstagnachmittag ein Flieger, der 150 Menschen vor den verheerenden Waldbränden auf der griechischen Insel Rhodos in Sicherheit brachte. Geflüchtete UrlauberInnen schildern die dramatischen Tage und Stunden.

Innsbruck – So haben sich Johanna und Markus Hellbert-Steurer ihren Urlaub in Griechenland nicht vorgestellt. Das Paar ist mit seinen beiden Kindern am Dienstag um 12.48 Uhr am Innsbrucker Flughafen gelandet – der Rückreisetag zwar wie geplant, doch von Erholung kann keine Rede sein. Denn auf der Urlaubsinsel Rhodos toben seit Tagen schwere Waldbrände, die tausende Reisende in die Flucht geschlagen haben. Darunter auch die Familie, die ihren Urlaub im Ort Kiotari gebucht hatte.