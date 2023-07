Konzert kurzfristig abgesagt: Johnny Depp bewusstlos in Hotel gefunden

Budapest – Eigentlich hätte Johnny Depp mit seiner Band „Hollywood Vampires“ am 18. Juli in Budapest auftreten sollen. Das Konzert wurde kurzfristig abgesagt. „Unvorhergesehene Umstände“, hieß es in einem ersten Statement auf Facebook. Nun wurde bekannt: Johnny Depp soll bewusstlos in seinem Hotelzimmer aufgefunden worden sein. Der Grund ist unbekannt. Inzwischen dürfte es ihm wieder gut gehen. (TT)