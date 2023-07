Lautstarke Proteste gegen Rammstein-Konzerte in Wien

Mit dabei war auch Regisseurin Katharina Mückstein, die sich in der MeToo-Debatte in der heimischen Filmszene stark engagiert hat. "Das, was wir in der Geschichte von Rammstein erleben, ist sehr nah dran, was wir in allen Teilen der Kulturbranche immer wieder sehen: Dass Anschuldigungen sehr selten eine Konsequenz haben. Deshalb stehe ich heute hier in Solidarität mit jenen Personen, die sich getraut haben, über das zu sprechen was sie erlebt haben", sagte sie der APA. "Und um ihnen zu zeigen, dass ich ihnen glaube."