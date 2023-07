"Fuck Me" bei ImPulsTanz: Ein wehmütiger Imperativ

Marina Otero ist ganz klar die Chefin im Ring. Ihr Stück "Fuck Me", das am gestrigen Dienstag im Rahmen des Wiener ImPulsTanz-Festival Premiere feierte, besteht vor allem daraus, dass sie die Männer nach ihrer Pfeife tanzen lässt. Fünf Männer, um konkret zu sein. Diese Performer lässt die Argentinierin im Akademietheater ein Wechselspiel aus autobiografischen Elementen und fiktivem Ich anstimmen, das vor allem eines im Zentrum hat: Marina Otero.

Geschützt sind dabei nur die Knie der Tänzer - und die Kniepolster sind über die meiste Zeit auch das Einzige, das den Körper der fünf männlichen Archetypen bedeckt. Sie sind im Wechsel Alter Ego der meist am Spielfeldrand Sitzenden, Objekte der Begierde, bewegen sich in den Spuren einer Vergangenheit, die nicht die ihre ist. All das geht einher mit Pathos und Selbstironie, wuchtiger Verzweiflung und derbem Humor. Dass das titelgebende "Fuck Me" am Höhepunkt der Erkrankung eben just nicht durchführbar war, ist eine Triebkraft Oteros, und doch ist die grenzenlose Sexualität auch nur mehr eine Erinnerung, wenn der Schmerz die Kontrolle über den Körper innehat.