Reitshammer und Gigler am Schwimm-WM-Semifinale vorbei

Die Mittwoch-Finalsession bei den Schwimm-Weltmeisterschaften auf der Langbahn in Fukuoka ist die erste ohne österreichische Beteiligung. In den Vorläufen kam Bernhard Reitshammer über 200 m Lagen in 2:01,42 Min. auf Rang 24, dem Tiroler diente dieser Bewerb mehr als Vorbereitung auf seinen Rückenpart am Sonntag in der Lagenstaffel. Heiko Gigler wurde über 100 m Kraul in 49,20 Sek. 36. Der letzte Semifinalplatz ging in 48,34 und damit exakt mit dem direkten Olympia-Limit weg.