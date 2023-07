Landeck feiert 100-Jahr-Jubiläum: Riesiges Ständchen zum Geburtstag

Am 10. November organisiert man eines der größten Sängertreffen, das der Bezirk Landeck seit Jahren gesehen hat. Elf Chöre aus dem Raum Landeck folgen der Einladung und feiern den Runden mit viel Gesang im Landecker Stadtsaal. „Mehr als 240 Sängerinnen und Sänger werden ihr Bestes geben und ihre Freude damit zum Ausdruck bringen“, sagt Chorleiter Pepi Kranebitter.

Gleichzeitig startet man zum Jubiläum ein neues Projekt. Es heißt „Landeck singt zum Hundertsten“ und soll „alle, die gern singen, es sich bisher aber nicht zugetraut haben“, gemeinsam mit dem Sängerbund auf die Bühne bringen, wie es in der Einladung heißt. Es richte sich an alle, die singbegeistert sind, sich aber nicht länger an einen Chor binden wollen. Willkommen sind auch Nicht-Landecker.