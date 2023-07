Ein „normaler“ Ministerrat mit Mini-Schnitzel

Wien – Vor zwei Jahren in Reichenau an der Rax, 2022 im Hotel Schlosspark Mauerbach. Normalerweise wird derlei Ambiente für den Sommerministerrat gewählt. Nun ist das anders. An der üblichen Stätte, dem Kanzleramt, kommen die Koalitionäre zusammen. „Keine strategischen Überlegungen“ seien dahinter gewesen, heißt es. Vielleicht sollte nach dem neuen ÖVP-Motto ja Normalität signalisiert werden.